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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 28 сентября 2023
Базель
28.09.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
81'
А. Яшари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Люцерн
90'
Желтая карточка
И. Бека
84'
Замена
S. Ottiger
️️️️
М. Фридек
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Яшари
Пас отдал
К. Адеми
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
80'
Замена
М. Ланг
️️️️
М. Дрегер
80'
75'
Замена
С. Шадер
️️️️
Н. Белоко
Замена
Д. Дубасен
️️️️
Ю. Демир
70'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Д. Шмид
70'
68'
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
68'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Т. Оку
68'
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
Желтая карточка
Ф. ван Бремен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
7
Thierno Barry
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
69
Софьян Шадер
ЛВ
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
4-1-3-3
1
Хитц
3
Комас
4
ван Бремен
37
Баришич
37
Дрегер
12
Вейга
31
Шмид
34
Джака
7
11
Барри
99
Йованович
22
Демир
3-1-3-1-2
1
Лорец
20
Дорн
30
Бека
6
Симани
30
Яшари
16
Белоко
32
Хаас
17
Фридек
7
Майер
10
Оку
27
Виллигер
37
Дрегер
5
Ланг
5
Ланг
37
Дрегер
31
Шмид
27
Рюгг
27
Рюгг
31
Шмид
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
22
Демир
21
Дубасен
21
Дубасен
22
Демир
17
Фридек
2
2
17
Фридек
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
10
Оку
17
Спадануда
17
Спадануда
10
Оку
16
Белоко
69
Шадер
69
Шадер
16
Белоко
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
Остались в запасе
Базель
Люцерн
13
Мирко Сальви
ВР
38
Габриэль Сигуа
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
19
Дарио Ульрих
ПВ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
38
Габриэль Сигуа
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
19
Дарио Ульрих
ПВ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Базель - Люцерн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
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0 : 0
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