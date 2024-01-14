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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Брага
Порту - Брага: обзор матча 14 января 2024
Порту
14.01.2024, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 0
Завершен
Брага
12'
Ф. Кардосо
49'
Эванилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Брага
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Фонте
86'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Джало
85'
Замена
Пицци
️️️️
Р. Орта
82'
Желтая карточка
А. Джало
79'
Желтая карточка
П. Оливейра
Замена
Г. Борхес
️️️️
Ф. Консейсау
78'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Н. Гонсалес
78'
75'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Р. Саласар
75'
Замена
А. Марин
️️️️
К. Борха
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
68'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
66'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
62'
59'
Замена
А. Орта
️️️️
В. Карвальо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Эванилсон
49'
45'
+2
Желтая карточка
В. Карвальо
26'
Желтая карточка
Р. Орта
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кардосо
Пас отдал
Ф. Консейсау
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-1-1-3-1
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
3
Пепе
17
Мариу
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
7
Консейсау
9
Эванилсон
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
6
Фонте
15
Оливейра
26
Борха
6
Карвальо
8
Моутинью
25
Джало
17
Саласар
21
Орта
9
Руис
6
Гонсалес
46
Эустакиу
46
Эустакиу
6
Гонсалес
7
Консейсау
11
Борхес
11
Борхес
7
Консейсау
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
26
Борха
3
Марин
3
Марин
26
Борха
6
Карвальо
6
Орта
6
Орта
6
Карвальо
21
Орта
21
Пицци
21
Пицци
21
Орта
17
Саласар
78
Фернандеш
78
Фернандеш
17
Саласар
25
Джало
9
Лопеш
9
Лопеш
25
Джало
Остались в запасе
Порту
Брага
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
24
Иван Хайме
ЛВ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Порту - Брага
2
5
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
16
Офсайды
0
1
Количество передач
402
486
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.45
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Драгау
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