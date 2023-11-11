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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Порту
Витория Гимараеш - Порту: обзор матча 11 ноября 2023
Витория Гимараеш
11.11.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 2
Завершен
Порту
17'
А. Силва
39'
З. Сануси
59'
Ф. Консейсау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Порту
Желтая карточка
Ж. Силва
90'
+5
90'
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Силва
88'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Д. Силва
88'
85'
Желтая карточка
Галено
Замена
З. Карлуш
️️️️
M. Maga
83'
80'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Ф. Консейсау
80'
Замена
М. Груйич
️️️️
Эванилсон
Замена
А. Буцке
️️️️
Ж. Мендеш
75'
Желтая карточка
А. Силва
72'
67'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Пепе
59'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Консейсау
Пас отдал
Эванилсон
55'
Замена
М. Тареми
️️️️
А. Франку
55'
Замена
Галено
️️️️
З. Сануси
39'
ГОЛ! 1:1!
З. Сануси
Пас отдал
Ф. Консейсау
Желтая карточка
Д. Силва
27'
26'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
17'
Пенальти не реализован!
А. Силва
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
80
Дани Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
16
Ману Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3-3-2-2
14
Варела
21
Боревкович
16
Рибейру
2
7
Мангаш
20
Хандель
44
80
Силва
10
Мендеш
17
Силва
20
Силва
4-2-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
6
Карму
12
Сануси
22
Варела
46
Эустакиу
7
Консейсау
10
Франку
11
Пепе
9
Эванилсон
2
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
2
80
Силва
10
Сантуш
10
Сантуш
80
Силва
17
Силва
10
Луж
10
Луж
17
Силва
10
Мендеш
17
Буцке
17
Буцке
10
Мендеш
3
Пепе
15
Кардосо
15
Кардосо
3
Пепе
7
Консейсау
3
Санчес
3
Санчес
7
Консейсау
9
Эванилсон
8
Груйич
8
Груйич
9
Эванилсон
12
Сануси
13
Галено
13
Галено
12
Сануси
10
Франку
9
Тареми
9
Тареми
10
Франку
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Порту
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
14
Клаудио Рамос
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Витория Гимараеш - Порту
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Нуну Алмейда
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
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