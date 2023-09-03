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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Спортинг
Брага - Спортинг: обзор матча 03 сентября 2023
Брага
03.09.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
78'
А. Джало
25'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Спортинг
90'
+5
Желтая карточка
У. Дьоманде
90'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
90'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Орта
86'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Руис
86'
86'
Замена
И. Фреснеда
️️️️
Р. Эшгайю
Желтая карточка
В. Карвальо
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Джало
78'
72'
Замена
Тринкау
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
Р. Саласар
️️️️
А. Орта
71'
Замена
А. Джало
️️️️
Брума
71'
60'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Юльманн
60'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Н. Сантуш
Замена
С. Банза
️️️️
Пицци
56'
46'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Паулинью
Желтая карточка
С. Ниакате
45'
+4
33'
Желтая карточка
Х. Морита
26'
Желтая карточка
В. Дьекереш
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
У. Дьоманде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
3
Марин
6
Фонте
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
6
Орта
21
Орта
21
Пицци
77
Брума
9
Руис
4-2-1-3
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
2
Дьоманде
5
Морита
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
11
Сантуш
14
Дьекереш
21
Орта
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Орта
6
Орта
17
Саласар
17
Саласар
6
Орта
77
Брума
25
Джало
25
Джало
77
Брума
9
Руис
9
Лопеш
9
Лопеш
9
Руис
21
Пицци
24
Банза
24
Банза
21
Пицци
23
Юльманн
21
Браганца
21
Браганца
23
Юльманн
47
Эшгайю
22
Фреснеда
22
Фреснеда
47
Эшгайю
11
Сантуш
10
Катамо
10
Катамо
11
Сантуш
26
Паулинью
10
Эдвардс
10
Эдвардс
26
Паулинью
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
Остались в запасе
Брага
Спортинг
21
Лукаш Хорничек
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Брага - Спортинг
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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