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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 04 февраля 2024
Панатинаикос
04.02.2024, воскресенье, 22:00
Греция. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
25'
Бернард
60'
А. Еремеефф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
Замена
Т. Вилена
️️️️
Бернард
90'
Замена
С. Акайдын
️️️️
Т. Бакасетас
90'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Еремеефф
79'
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
79'
77'
Желтая карточка
С. Хецце
77'
Замена
А. Орта
️️️️
С. Хецце
74'
Желтая карточка
Куини
70'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 2:0!
А. Еремеефф
60'
46'
Замена
Куини
️️️️
С. Александропулос
46'
Замена
К. Фортунис
️️️️
О. Ричардс
46'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Ф. Ортега
Желтая карточка
В. Арао
39'
ГОЛ! 1:0!
Бернард
25'
6'
Желтая карточка
Ф. Ортега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
27
Хуанкар
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Виллиан Арао
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
(К)
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
3
Омар Ричардс
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
(К)
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-2-3-1
1
Дронговски
27
Хуанкар
4
Едвай
15
Арао
27
Коцирас
21
Перес
22
Гнезда Черин
11
Бернард
9
Бакасетас
34
Паласиос
19
Еремеефф
4-1-2-2-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
3
Ортега
6
Карму
3
Ричардс
5
Ндой
32
Хецце
14
Александропулос
22
Шикинью
7
Масурас
9
Наварро
9
Бакасетас
4
Акайдын
4
Акайдын
9
Бакасетас
11
Бернард
52
Вилена
52
Вилена
11
Бернард
19
Еремеефф
31
Джуричич
31
Джуричич
19
Еремеефф
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
14
Александропулос
17
Куини
17
Куини
14
Александропулос
32
Хецце
6
Орта
6
Орта
32
Хецце
3
Ричардс
7
Фортунис
7
Фортунис
3
Ричардс
9
Наварро
11
Поденсе
11
Поденсе
9
Наварро
3
Ортега
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
3
Ортега
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
12
Жоао Карвалью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
12
Жоао Карвалью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
13
Офсайды
4
2
Количество передач
510
427
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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