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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Волос
АЕК - Волос: обзор матча 03 января 2024
АЕК
03.01.2024, среда, 20:00
Греция. Суперлига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Волос
32'
Л. Гарсия
51'
Л. Гарсия (П)
74'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Волос
81'
Желтая карточка
М. Делетич
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Гарсия
75'
Замена
Р. Писарро
️️️️
Л. Рота
75'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Д. Шиманьски
75'
ГОЛ! 3:0!
Н. Амрабат
Пас отдал
Д. Шиманьски
74'
72'
Замена
A. Luna
️️️️
Г. Мигас
71'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
70'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
М. Комба
66'
Желтая карточка
Г. Мигас
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
63'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
63'
Желтая карточка
Л. Рота
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Гарсия
51'
45'
+2
Желтая карточка
К. Асланидис
42'
Желтая карточка
М. Комба
39'
Замена
Ф. Кицос
️️️️
Н. Алхо
Желтая карточка
Д. Шиманьски
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
32'
15'
Желтая карточка
Н. Алхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Николай Алхо
(К)
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Максимилиано Комба
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Волос
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
80
Antonio Luna
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
4-3-2-1
23
Станкович
3
Пилиос
21
Вида
18
Калленс
12
Рота
7
Цубер
4
Шиманьски
17
Элиассон
25
Пинеда
8
Гачинович
99
Гарсия
4-2-2-2
12
32
Тахатос
16
4
Асланидис
17
Алхо
22
Мигас
22
Труй
8
Комба
7
Делетич
11
Гарсия
45
Мораитис
4
Шиманьски
16
Йонссон
16
Йонссон
4
Шиманьски
7
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
7
Цубер
12
Рота
7
Писарро
7
Писарро
12
Рота
99
Гарсия
9
Понсе
9
Понсе
99
Гарсия
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Алхо
3
Кицос
3
Кицос
17
Алхо
22
Мигас
80
80
22
Мигас
11
Гарсия
21
Метаксас
21
Метаксас
11
Гарсия
8
Комба
18
Бертольо
18
Бертольо
8
Комба
Остались в запасе
АЕК
Волос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Остались в запасе
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча АЕК - Волос
2
5
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
22
Офсайды
2
1
Количество передач
510
202
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Konstantios, Greece
Стадион:
ОПАП Арена
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