Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 07 февраля 2024
Хиберниан
07.02.2024, среда, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
60'
Д. Левитт
10'
А. Айда (П)
90+2'
А. Айда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Селтик
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
Э. Йуан
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Айда
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
90'
+1
78'
Желтая карточка
А. Бернабеи
71'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Д. Маэда
71'
Замена
Л. Пальма
️️️️
П. Бернарду
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Левитт
68'
66'
Замена
М. Навроцки
️️️️
С. Уэлш
65'
Замена
Л. Абада
️️️️
Н. Кюн
Желтая карточка
М. Бойл
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Левитт
Пас отдал
У. Фиш
60'
59'
Желтая карточка
С. Уэлш
Замена
М. Маолида
️️️️
Д. Венте
59'
Желтая карточка
У. Фиш
51'
Желтая карточка
Н. Мория-Уэлш
45'
+6
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Айда
9'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ПЗ
21
Джордан Обита
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
16
Daniel Kelly
ЦП
11
Рокко Вата
АП
11
Лиел Абада
ПВ
3-4-1-2
1
Маршалл
2
Фиш
23
Триантис
12
Миллер
21
Обита
63
Левитт
22
Мория-Уэлш
11
Ньюэлл
10
Бойл
9
Венте
27
Йуан
4-3-1-2
1
Харт
2
Джонстон
23
Уэлш
5
Скейлз
26
Бернабеи
33
О'Райли
42
МакГрегор
8
Бернарду
19
Кюн
38
Маэда
33
Айда
63
Левитт
10
Амос
10
Амос
63
Левитт
27
Йуан
80
Тавареш
80
Тавареш
27
Йуан
9
Венте
9
Маолида
9
Маолида
9
Венте
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
23
Уэлш
14
Навроцки
14
Навроцки
23
Уэлш
8
Бернарду
77
Пальма
77
Пальма
8
Бернарду
38
Маэда
7
Фурухаси
7
Фурухаси
38
Маэда
19
Кюн
11
Абада
11
Абада
19
Кюн
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
19
Скотт Бэйн
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
16
Daniel Kelly
ЦП
11
Рокко Вата
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
16
Daniel Kelly
ЦП
11
Рокко Вата
АП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Хиберниан - Селтик
4
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
303
625
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Новости команд
Все
Хиберниан
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+