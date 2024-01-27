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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Хиберниан
Килмарнок - Хиберниан: обзор матча 27 января 2024
Килмарнок
27.01.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Хиберниан
25'
Д. Венте (АГ)
54'
М. Кеннеди
66'
Д. Ньюэлл
81'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Хиберниан
90'
+3
Желтая карточка
Э. Маркондес
Замена
Л. Полворт
️️️️
К. Вассел
90'
+1
Замена
F. Murray
️️️️
М. Кеннеди
90'
+1
Желтая карточка
М. Кеннеди
90'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Р. МакКензи
86'
82'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Левитт
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Маолида
74'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Ж. Тавареш
Замена
Р. Дис
️️️️
Д. Армстронг
74'
Красная карточка
К. Ндаба
73'
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ньюэлл
57'
Замена
К. Доидж
️️️️
Э. Йуан
57'
Замена
М. Маолида
️️️️
K. Megwa
ГОЛ! 2:0!
М. Кеннеди
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Венте
25'
Желтая карточка
Д. Райт
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
(К)
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
21
Джордан Обита
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Килмарнок
1
Mark Birighitti
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3-2-2-3
13
О'Хара
23
Майо
17
Финдлей
26
Райт
10
Кеннеди
3
Ндаба
12
Уотсон
77
Армстронг
23
Уоткинс
9
Вассел
7
МакКензи
3-4-1-2
1
Маршалл
2
Фиш
27
4
Хэнлон
10
Маркондес
63
Левитт
11
Ньюэлл
21
Обита
80
Тавареш
27
Йуан
9
Венте
77
Армстронг
6
Дис
6
Дис
77
Армстронг
7
МакКензи
4
Доннелли
4
Доннелли
7
МакКензи
9
Вассел
31
Полворт
31
Полворт
9
Вассел
10
Кеннеди
7
7
10
Кеннеди
63
Левитт
10
Амос
10
Амос
63
Левитт
27
9
Маолида
9
Маолида
27
80
Тавареш
13
МакКирди
13
МакКирди
80
Тавареш
27
Йуан
27
Доидж
27
Доидж
27
Йуан
Остались в запасе
Килмарнок
Хиберниан
1
Mark Birighitti
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Килмарнок - Хиберниан
2
1
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
257
472
Сейвы
3
1
Точность передач %
64
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
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