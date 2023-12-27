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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Хартс
Хиберниан - Хартс: обзор матча 27 декабря 2023
Хиберниан
27.12.2023, среда, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Хартс
90+3'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Хартс
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Венте
89'
88'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Левитт
84'
Желтая карточка
М. Бойл
73'
Желтая карточка
Д. Левитт
62'
60'
Замена
К. Варгас
️️️️
А. Форрест
59'
Желтая карточка
C. Nieuwenhof
Замена
Э. Йуан
️️️️
Д. Кэмпбелл
53'
Пенальти не реализован!
М. Бойл
15'
14'
Желтая карточка
К. Роулес
6'
Пенальти не реализован!
Л. Шенклэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ПЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
11
Алекс Лоури
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Маршалл
2
Фиш
33
Бушири
12
Миллер
32
Кэмпбелл
21
Обита
63
Левитт
11
Ньюэлл
80
Тавареш
10
Бойл
9
Венте
4-4-1-1
28
Кларк
13
Аткинсон
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
6
Банингиме
28
20
Кокрейн
6
Денхольм
14
Форрест
7
Шенклэнд
63
Левитт
8
Джегго
8
Джегго
63
Левитт
32
Кэмпбелл
27
Йуан
27
Йуан
32
Кэмпбелл
9
Венте
27
Доидж
27
Доидж
9
Венте
14
Форрест
77
Варгас
77
Варгас
14
Форрест
Остались в запасе
Хиберниан
Хартс
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
11
Алекс Лоури
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
11
Алекс Лоури
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Хиберниан - Хартс
2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
329
373
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
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