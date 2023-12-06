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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хиберниан
Селтик - Хиберниан: обзор матча 06 декабря 2023
Селтик
06.12.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Хиберниан
5'
Х. О
36'
М. О'Райли
51'
Л. Пальма (П)
55'
Х. О
72'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хиберниан
84'
Желтая карточка
У. Фиш
Замена
П. Бернарду
️️️️
К. МакГрегор
82'
72'
ГОЛ! 4:1!
К. Доидж
Пас отдал
Э. Йуан
67'
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Р. Бушири
Замена
М. Тильо
️️️️
М. Джонстон
63'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Х. О
63'
58'
Замена
К. Доидж
️️️️
М. Бойл
58'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Левитт
Замена
Э. Ролстон
️️️️
Г. Тэйлор
57'
ГОЛ! 4:0!
Х. О
Пас отдал
К. МакГрегор
55'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Пальма
51'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
К. Картер-Викерс
46'
Желтая карточка
К. МакГрегор
44'
ГОЛ! 2:0!
М. О'Райли
Пас отдал
Л. Пальма
36'
Желтая карточка
Л. Пальма
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. О
Пас отдал
К. Картер-Викерс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ПЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
24
Ивата
33
О'Райли
42
МакГрегор
10
Джонстон
77
Пальма
9
О
4-1-2-2-1
1
Маршалл
12
Миллер
2
Фиш
33
Бушири
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
63
Левитт
11
Ньюэлл
10
Бойл
80
Тавареш
27
Йуан
32
Тэйлор
56
Ролстон
56
Ролстон
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
3
Филлипс
3
Филлипс
20
Картер-Викерс
42
МакГрегор
8
Бернарду
8
Бернарду
42
МакГрегор
9
О
7
Фурухаси
7
Фурухаси
9
О
10
Джонстон
7
Тильо
7
Тильо
10
Джонстон
33
Бушири
4
Хэнлон
4
Хэнлон
33
Бушири
63
Левитт
8
Джегго
8
Джегго
63
Левитт
10
Бойл
27
Доидж
27
Доидж
10
Бойл
Остались в запасе
Селтик
Хиберниан
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Селтик - Хиберниан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
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