Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 28 октября 2023
Хиберниан
28.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Селтик
Замена
Д. Левитт
️️️️
Д. Джегго
81'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Венте
74'
65'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
65'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Л. Пальма
61'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
57'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
П. Бернарду
57'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Маэда
49'
Желтая карточка
Л. Скейлз
26'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-3-2-2
1
Маршалл
12
Миллер
2
Фиш
33
Бушири
21
Обита
8
Джегго
11
Ньюэлл
80
Тавареш
10
Бойл
27
Йуан
9
Венте
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
8
Бернарду
77
Пальма
7
Фурухаси
38
Маэда
8
Джегго
63
Левитт
63
Левитт
8
Джегго
9
Венте
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
9
Венте
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
8
Бернарду
14
Тернбулл
14
Тернбулл
8
Бернарду
77
Пальма
10
Джонстон
10
Джонстон
77
Пальма
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
48
Josh Landers
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Хиберниан - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Хиберниан
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+