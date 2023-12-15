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Хатайспор
Анкарагюджю
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
15 декабря 2023, 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
13 декабря 2023, 14:57
0
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
12 декабря 2023, 21:40
4
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
12 декабря 2023, 13:50
1
В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок
12 декабря 2023, 09:05
8
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
21 февраля 2023, 16:31
1
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
18 февраля 2023, 15:51
1
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
18 февраля 2023, 14:28
3
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 13:36
1
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 09:23
1
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
15 декабря 2023, 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
13 декабря 2023, 14:57
0
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
12 декабря 2023, 21:40
4
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
12 декабря 2023, 13:50
1
В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок
12 декабря 2023, 09:05
8
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Последние матчи
Все
Хатайспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.01.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.02.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 20 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.01.2024
Касымпаша

Хатайспор - Анкарагюджю - 05 мая 2024

Хатайспор
05.05.2024, воскресенье, 00:00
Турция. Суперлига, 36 тур
- : -
Не начался
Анкарагюджю
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хатайспор - Анкарагюджю
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
- : -
11.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
- : -
12.02.2024
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