Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок