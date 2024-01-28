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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Бешикташ
Сивасспор - Бешикташ: обзор матча 28 января 2024
Сивасспор
28.01.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
6'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Бешикташ
Желтая карточка
У. Чифтци
90'
+7
Желтая карточка
К. Атакан Кесгин
90'
+5
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
90'
+3
Замена
А. Пармак
️️️️
Р. Квет
90'
+3
Желтая карточка
М. Палули
89'
88'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Замена
Э. Гекай
️️️️
Э. Бассан
85'
85'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Р. Геззаль
80'
Желтая карточка
С. Учан
Желтая карточка
Р. Манай
72'
Замена
Б. Капачак
️️️️
М. Барроу
63'
36'
Желтая карточка
Э. Тикназ
Желтая карточка
Х. Арслан
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Манай
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
37
Хакан Арслан
(К)
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сивасспор
1
Джордже Николич
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
76
Eren Kaya
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
3-3-3-1
35
Вурал
14
Камара
3
Чифтци
15
Пунгурас
2
Аппиндангойе
16
Квет
7
Палули
17
Бассан
37
Арслан
77
Барроу
7
Манай
1-5-3-1
30
Дестаноглу
25
Колли
20
Уйсал
34
Тикназ
83
Фернандеш
18
Геззаль
48
Учан
7
Рашица
19
Зайнутдинов
22
Свенссон
23
Тосун
16
Квет
6
Пармак
6
Пармак
16
Квет
17
Бассан
21
Гекай
21
Гекай
17
Бассан
77
Барроу
17
Капачак
17
Капачак
77
Барроу
18
Геззаль
11
Мюлека
11
Мюлека
18
Геззаль
Остались в запасе
Сивасспор
Бешикташ
1
Джордже Николич
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
97
Утку Ювакуран
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
76
Eren Kaya
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сивасспор - Бешикташ
6
3
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
3
10
Нарушения
22
9
Офсайды
3
2
Количество передач
223
559
Сейвы
3
3
Точность передач %
65
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylul Stadium, Sivas
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