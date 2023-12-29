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«Аль-Таи» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 13:52
0
«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
29 декабря 2023, 12:25
0
Обзор матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср» голы и лучшие моменты (Видео)
28 октября 2023, 20:46
0
Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: 28 октября
28 октября 2023, 17:21
0
«Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023
28 октября 2023, 16:22
0
«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
29 декабря 2023, 12:25
0
Обзор матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср» голы и лучшие моменты (Видео)
28 октября 2023, 20:46
0
Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: 28 октября
28 октября 2023, 17:21
0
«Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023
28 октября 2023, 16:22
0
«Аль-Таи» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 13:52
0
Роналду высказался о девятой победе «Аль-Насра» подряд
30 сентября 2023, 08:45
0
Обзор матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: голы и лучшие моменты (видео)
29 сентября 2023, 21:07
0
Обзор матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: голы и лучшие моменты (видео)
29 сентября 2023, 21:07
0
Гол и ассист Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи» (2:1)
29 сентября 2023, 19:59
0
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Последние матчи
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Аль-Фейха
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таи
0 : 3
07.02.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таи
0 : 3
07.02.2024
Аль-Иттихад

Аль-Фейха - Аль-Таи - 02 мая 2024

Аль-Фейха
02.05.2024, четверг, 00:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
Аль-Таи
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Таи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Саудовская Аравия. Премьер-лига
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Текущие
Будущие
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Абха
- : -
15.02.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
- : -
15.02.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Дамак
- : -
16.02.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Вахда
- : -
16.02.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
- : -
16.02.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Абха
- : -
15.02.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
- : -
15.02.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Дамак
- : -
16.02.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Вахда
- : -
16.02.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
- : -
16.02.2024
Аль-Ахли
Россия
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