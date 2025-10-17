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  • «Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 16:55
Аль-Фейха
17.10.2025, пятница, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
45' Ф. Сакала
64' А. Аль-Гамди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
23
Джейсон
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Фейха
13
Sattam Al Shammari
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
41
Ammar Al-Khaibari
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-2-3
52
Москера
24
Бамсауд
6
Смоллинг
17
Вильянуэва
22
Аль-Бакави
30
Семеду
8
Бензия
23
Джейсон
35
Ганвула
77
10
Сакала
3-4-2-1
1
Райкович
32
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
8
Аль-Гамди
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
35
Ганвула
21
Аль-Сахафи
21
Аль-Сахафи
35
Ганвула
23
Джейсон
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
23
Джейсон
41
41
15
Кадеш
42
Факихи
42
Факихи
15
Кадеш
Факихи
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
Факихи
8
Аль-Гамди
17
Думбия
17
Думбия
8
Аль-Гамди
6
Аль-Муса
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
6
Аль-Муса
91
Канте
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
91
Канте
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Иттихад
13
Sattam Al Shammari
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
13
Sattam Al Shammari
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Иттихад
2
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
14
Офсайды
2
1
Количество передач
260
642
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Иттихада», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 18:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Фейха
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