01.11.2025, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
20
Габриэль
7
Роналду
79
Феликс
4-2-2-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
6
Смоллинг
17
Вильянуэва
24
Бамсауд
30
Семеду
7
Аль-Харти
23
Джейсон
8
Бензия
77
10
Сакала
20
Габриэль
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
20
Габриэль
Камара
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
Камара
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
12
Аль-Бушал
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
77
Брозович
70
Камара
70
Камара
77
Брозович
23
Джейсон
21
Аль-Сахафи
21
Аль-Сахафи
23
Джейсон
7
Аль-Харти
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
7
Аль-Харти
35
Ганвула
35
Ганвула
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фейха
36
Рагед Наджар
ВР
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Sattam Al Shammari
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
41
Ammar Al-Khaibari
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
13
Sattam Al Shammari
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
41
Ammar Al-Khaibari
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фейха
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
5
Нарушения
9
18
Офсайды
3
7
Количество передач
544
263
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»