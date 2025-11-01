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  • «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 19:20
Аль-Наср
01.11.2025, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Фейха
37' К. Роналду 90+14' К. Роналду (П)
13' Джейсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
23
Джейсон
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Фейха
13
Sattam Al Shammari
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
41
Ammar Al-Khaibari
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
20
Габриэль
7
Роналду
79
Феликс
4-2-2-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
6
Смоллинг
17
Вильянуэва
24
Бамсауд
30
Семеду
7
Аль-Харти
23
Джейсон
8
Бензия
77
10
Сакала
20
Габриэль
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
20
Габриэль
Камара
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
Камара
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
12
Аль-Бушал
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
77
Брозович
70
Камара
70
Камара
77
Брозович
23
Джейсон
21
Аль-Сахафи
21
Аль-Сахафи
23
Джейсон
7
Аль-Харти
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
7
Аль-Харти
35
Ганвула
35
Ганвула
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фейха
36
Рагед Наджар
ВР
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Sattam Al Shammari
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
41
Ammar Al-Khaibari
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
13
Sattam Al Shammari
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
41
Ammar Al-Khaibari
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фейха
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
5
Нарушения
9
18
Офсайды
3
7
Количество передач
544
263
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»

«Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Наср
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