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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Халидж
Аль-Охдуд - Халидж: обзор матча 22 сентября 2023
Аль-Охдуд
22.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Халидж
58'
Х. Нарей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Халидж
90'
+4
Замена
Х. Аль-Маджхад
️️️️
Ф. Мартинш
90'
+4
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
90'
86'
Желтая карточка
И. Сехич
79'
Желтая карточка
Х. Аль-Сумайри
77'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Хамзи
Замена
A. Mostafa
️️️️
Х. Аль-Мансур
65'
65'
Замена
С. Аль-Хамсл
️️️️
А. Салех Аль-Хайдар
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Нарей
57'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
45'
Пенальти не реализован!
Ф. Мартинш
Замена
H. Al-Habib
️️️️
А. Буркэ
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
3-2-1-3-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
33
Буркэ
20
Аль-Мансур
4
Кверквелия
8
6
Аль-Муваллад
77
Годвин
17
Тэнасе
10
Кольядо
9
Тавамба
3-1-1-2-3
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
5
Ву-Ен
25
Аль-Хайдар
7
Нарей
10
Мартинш
15
Хамзи
7
Родригес
10
Шериф
33
Буркэ
77
77
33
Буркэ
20
Аль-Мансур
14
14
20
Аль-Мансур
25
Аль-Хайдар
39
Аль-Хамсл
39
Аль-Хамсл
25
Аль-Хайдар
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
10
Мартинш
17
Аль-Маджхад
17
Аль-Маджхад
10
Мартинш
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Халидж
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
Главный тренер
Жорже Мендонша
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Аль-Охдуд - Халидж
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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