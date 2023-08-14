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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Охдуд
Аль-Шабаб - Аль-Охдуд: обзор матча 14 августа 2023
Аль-Шабаб
14.08.2023, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Охдуд
66'
А. Абду
41'
А. Буркэ (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Охдуд
Желтая карточка
Х. Аль-Сабияни
90'
+6
89'
Замена
М. Найеф
️️️️
А. Кольядо
88'
Желтая карточка
Х. Себастьян Педроса
Замена
А. Саид
️️️️
А. Аль-Джаваи
85'
Замена
Х. Аль-Сабияни
️️️️
М. Аль-Харби
85'
75'
Замена
А. Хетал
️️️️
М. Аль-Шаех
74'
Замена
Ш. Аль-Салим
️️️️
Ф. Тэнасе
74'
Замена
С. Аль-Харти
️️️️
А. Мостафа
68'
Желтая карточка
А. Фарадж
ГОЛ! 1:1!
А. Абду
Пас отдал
Т. Аль-Аммар
66'
Желтая карточка
Я. Сантос
63'
Замена
А. Абду
️️️️
А. Аль-Шаммери
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Буркэ
Замена
Н. Аль-Шарари
️️️️
Х. Тамбакти
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЛВ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
8
Хуссейн Аль-Забдани
ПЗ
18
Хуан Себастьян Педроса
ОП
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
14
Ахмед Мостафа
ЦП
13
Масала Аль-Шаех
АП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
19
Мохаммед Эйсса Аль-Ями
ОП
71
Ахмед Абду
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
37
Абдулла Саид
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Хуссейн Шае'ан
ВР
25
Абдулазиз Аль-Аварди
ВР
2
Абдулрахман Аль-Рио
ЛЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ПЗ
12
Абдулазиз Хетал
ЦП
7
Салех Аль-Харти
ЦП
17
Шарафи Аль-Салим
ЦП
21
Мохамед Найеф
АП
4-1-2-3
81
Ким Сын-Гю
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
4
Сантос
27
Аль-Сагур
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
7
Аль-Аммар
11
Аль-Джаваи
8
Аль-Шаммери
4-2-1-3
28
Витор
8
Аль-Забдани
4
Кверквелия
33
Буркэ
27
Фарадж
18
Педроса
6
Аль-Муваллад
14
Мостафа
10
Кольядо
17
Тэнасе
13
Аль-Шаех
8
Аль-Шаммери
71
Абду
71
Абду
8
Аль-Шаммери
24
Аль-Харби
16
Аль-Сабияни
16
Аль-Сабияни
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
87
Тамбакти
11
Аль-Джаваи
37
Саид
37
Саид
11
Аль-Джаваи
13
Аль-Шаех
12
Хетал
12
Хетал
13
Аль-Шаех
14
Мостафа
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
14
Мостафа
17
Тэнасе
17
Аль-Салим
17
Аль-Салим
17
Тэнасе
10
Кольядо
21
Найеф
21
Найеф
10
Кольядо
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Охдуд
12
Маджид Омар Канаба
ОП
19
Мохаммед Эйсса Аль-Ями
ОП
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Кейзер
23
Хуссейн Шае'ан
ВР
25
Абдулазиз Аль-Аварди
ВР
2
Абдулрахман Аль-Рио
ЛЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ПЗ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Остались в запасе
12
Маджид Омар Канаба
ОП
19
Мохаммед Эйсса Аль-Ями
ОП
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
Остались в запасе
23
Хуссейн Шае'ан
ВР
25
Абдулазиз Аль-Аварди
ВР
2
Абдулрахман Аль-Рио
ЛЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ПЗ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Охдуд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Главный судья:
Маджид Мохаммед Аль-Шамрани
Стадион:
Аль-Шабаб
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