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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Севастополь - Дружба
Севастополь - Дружба: обзор матча 19 августа 2023
Севастополь
19.08.2023, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Дружба
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Статистика матча Севастополь - Дружба
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Матчи команд
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Севастополь
0 : 2
31.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Чайка-М
1 : 4
24.10.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Севастополь
2 : 2
17.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Динамо-2 Мх
0 : 6
11.10.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Севастополь
2 : 0
03.10.2026
Заря Луганск РФ
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
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