В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
КДК дисквалифицировал игроков «Факела» и «Твери» на два матча за оскорбления судей
Игрок «Твери» извинился перед судьей за слова про детей без яиц
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
КДК дисквалифицировал игроков «Факела» и «Твери» на два матча за оскорбления судей
Игрок «Твери» извинился перед судьей за слова про детей без яиц