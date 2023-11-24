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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Чертаново (мол) - Зенит (мол)
Чертаново (мол) - Зенит (мол): обзор матча 24 ноября 2023
Чертаново (мол)
24.11.2023, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
Зенит (мол)
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Статистика матча Чертаново (мол) - Зенит (мол)
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Матчи команд
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
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Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
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2020.11.25 22:27
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7 ноября
31
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7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
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2025.08.24 13:54
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