«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
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«Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января
Обзор матча «Бавария» – «Дармштадт» голы и лучшие моменты (Видео)