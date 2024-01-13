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10 февраля, 00:36
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«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:04
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«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
8 февраля, 09:58
0
Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом
7 февраля, 21:09
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7 февраля, 14:28
0
Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
10 февраля, 00:36
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:04
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
8 февраля, 09:58
0
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
7 февраля, 14:28
0
В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса
3 февраля, 10:34
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Боруссия Д
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
13.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хайденхайм
0 : 0
02.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
3 : 1
28.01.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
1 : 1
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
2 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
13.01.2024
Айнтрахт

Боруссия Д - Айнтрахт - 17 марта 2024

Боруссия Д
17.03.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
- : -
Не начался
Айнтрахт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
- : -
17.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
- : -
17.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хайденхайм
- : -
17.02.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
- : -
17.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
- : -
17.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хайденхайм
- : -
17.02.2024
Байер
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