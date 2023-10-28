«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
Бундеслига. Ассист Санчо помог «Боруссии» Д разгромить «Дармштадт» (3:0)
«Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января
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