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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бохум
Байер - Бохум: обзор матча 20 декабря 2023
Байер
20.12.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Бохум
30'
П. Шик (П)
32'
П. Шик
45+1'
П. Шик
69'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Бохум
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
87'
87'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
А. Лосилла
Замена
Г. Пуэрта
️️️️
П. Хинкапе
73'
Замена
А. Гложек
️️️️
Й. Хофманн
73'
ГОЛ! 4:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Вирц
69'
69'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Э. Машович
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Д. Та
67'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
П. Шик
67'
63'
Замена
М. Брошински
️️️️
К. Антви-Адджей
63'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Пасьенса
51'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
46'
Замена
Д. Соарес
️️️️
Т. Асано
ГОЛ! 3:0!
П. Шик
Пас отдал
А. Гримальдо
45'
+1
39'
Желтая карточка
Э. Машович
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
Ж. Фримпонг
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Шик
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Байер
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
44
Станишич
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
8
Андрих
7
Вирц
7
Хофманн
14
Шик
4-1-2-2-1
1
Риман
2
Гамбоа
13
Шлоттербек
13
Бернардо
15
Машович
8
Лосилла
6
Остерхаге
22
Беро
29
Асано
18
Антви-Адджей
9
Пасьенса
4
Та
12
Тапсоба
12
Тапсоба
4
Та
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
5
Хинкапе
15
Пуэрта
15
Пуэрта
5
Хинкапе
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
7
Хофманн
10
Гложек
10
Гложек
7
Хофманн
29
Асано
3
Соарес
3
Соарес
29
Асано
8
Лосилла
15
Оэрман
15
Оэрман
8
Лосилла
15
Машович
20
Лосли
20
Лосли
15
Машович
9
Пасьенса
10
Ферстер
10
Ферстер
9
Пасьенса
18
Антви-Адджей
9
Брошински
9
Брошински
18
Антви-Адджей
Остались в запасе
Байер
Бохум
32
Матей Коварж
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Байер - Бохум
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
12
Офсайды
5
2
Количество передач
747
335
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.37
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Бай-Арена
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