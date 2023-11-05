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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Штутгарт
Хайденхайм - Штутгарт: обзор матча 05 ноября 2023
Хайденхайм
05.11.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
70'
Я. Шеппнер
90+4'
Т. Кляйнденст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Штутгарт
ГОЛ! 2:0!
Т. Кляйнденст
90'
+4
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
90'
+1
Замена
Д. Томалья
️️️️
Я. Бесте
90'
+1
Замена
Й. Ференбах
️️️️
Н. Тайеркауф
82'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Бек
81'
80'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
А. Каразор
Желтая карточка
Э. Динкчи
75'
75'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Х. Ито
75'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
А. Руо
74'
Желтая карточка
В. Антон
71'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
У. Ен Чон
71'
Замена
Л. Раймунд
️️️️
Силас
ГОЛ! 1:0!
Я. Шеппнер
Пас отдал
Я. Бесте
70'
67'
Желтая карточка
А. Каразор
57'
Пенальти не реализован!
Силас
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Силас
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
19
Йонас Ференбах
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Лука Раймунд
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-1-5
22
Мюллер
23
Траоре
6
Майнка
15
Мэлони
19
Бесте
18
Динкчи
23
Гимбер
30
Тайеркауф
3
Шеппнер
21
Бек
3-3-3-1
1
Нюбель
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
24
Руо
6
Штиллер
3
Антон
11
Чон
26
Силас
10
Фюрих
26
Ундав
30
Тайеркауф
19
Ференбах
19
Ференбах
30
Тайеркауф
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
19
Бесте
7
Томалья
7
Томалья
19
Бесте
21
Бек
14
Доведан
14
Доведан
21
Бек
21
Ито
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Ито
24
Руо
20
Стержиу
20
Стержиу
24
Руо
26
Силас
17
Раймунд
17
Раймунд
26
Силас
16
Каразор
25
Эглофф
25
Эглофф
16
Каразор
11
Чон
18
Левелинг
18
Левелинг
11
Чон
Остались в запасе
Хайденхайм
Штутгарт
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Фабиан Бредлов
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Хайденхайм - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Войс-Арена
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