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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бохум
РБ Лейпциг - Бохум: обзор матча 07 октября 2023
РБ Лейпциг
07.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Бохум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Бохум
88'
Замена
Э. Машович
️️️️
П. Остерхаге
87'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
82'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Симонс
78'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Шлагер
78'
Замена
А. Айдара
️️️️
Л. Опенда
78'
73'
Замена
М. Квартенг
️️️️
Г. Пасьенса
72'
Замена
Н. Лосли
️️️️
К. Гамбоа
Желтая карточка
Х. Симонс
69'
Пенальти не реализован!
Э. Форсберг
61'
60'
Желтая карточка
К. Штегер
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
57'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Баумгартнер
57'
56'
Желтая карточка
И. Ордец
Желтая карточка
К. Баумгартнер
47'
42'
Желтая карточка
П. Остерхаге
Пенальти не реализован!
Х. Симонс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
23
Люкеба
16
Клостерманн
21
Шлагер
44
Кампль
14
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-1-2-1
1
Риман
13
Шлоттербек
18
Ордец
13
Бернардо
2
Гамбоа
8
Лосилла
3
Соарес
6
Остерхаге
29
Асано
7
Штегер
9
Пасьенса
17
Опенда
21
Айдара
21
Айдара
17
Опенда
21
Шлагер
14
Карвалью
14
Карвалью
21
Шлагер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
10
Форсберг
14
Баумгартнер
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
7
Симонс
11
Вернер
11
Вернер
7
Симонс
6
Остерхаге
15
Машович
15
Машович
6
Остерхаге
2
Гамбоа
20
Лосли
20
Лосли
2
Гамбоа
9
Пасьенса
10
Квартенг
10
Квартенг
9
Пасьенса
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бохум
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча РБ Лейпциг - Бохум
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
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