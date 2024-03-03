«Акрон» – «Родина»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта

«Локо» проиграл в товарищеском матче «Акрону», Тикнизян пропустил игру

Игрокам «Акрона» пришлось выгонять гусей с поля на сборе в ОАЭ