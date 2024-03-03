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Акрон - Арсенал - 28 июля 2023

Акрон
28.07.2023, пятница, 20:00
Россия. Первая лига, 3 тур
5 : 1
Матч завершен
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Арсенал
21' К. Савичев (П)
30' В. Галкин
44' А. Эльдарушев (П)
88' В. Азаров
90+2' А. Понсе
46' А. Попов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Акрон - Арсенал
Матч завершен
ГОЛ! 5:1
Андрес Понсе
90' +2
ГОЛ! 4:1
Владимир Азаров
88'
82'
Замена
Максим Кайнов ️️️️➡️️ Константин Нижегородов
78'
Желтая карточка
Илья Быковский
Замена
Руслан Апеков ️️️️➡️️ Антон Килин
72'
Замена
Владимир Азаров ️️️️➡️️ Сергей Макаров
72'
67'
Замена
Ишхан Гелоян ️️️️➡️️ Момо Туре
Замена
Кирилл Данилин ️️️️➡️️ Абу-Саид Эльдарушев
67'
Замена
Давид Хубаев ️️️️➡️️ Евгений Песегов
67'
Замена
Андрес Понсе ️️️️➡️️ Владислав Галкин
67'
46'
ГОЛ! 3:1
Артем Попов
46'
Замена
️️️️➡️️ Алекс Мацукатов
46'
Замена
Владислав Левин ️️️️➡️️ Анатолий Макаров
ГОЛ с пенальти! 3:0
Абу-Саид Эльдарушев
44'
Желтая карточка
Евгений Песегов
33'
ГОЛ! 2:0
Владислав Галкин
30'
27'
Замена
Александр Денисов ️️️️➡️️ Алексей Померко
Желтая карточка
Константин Савичев
25'
23'
Желтая карточка
Алексей Померко
ГОЛ с пенальти! 1:0
Константин Савичев
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
77
Константин Савичев
ПВ
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
8
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
5
Константин Нижегородов
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Алексей Померко
ОП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
88
Анатолий Макаров
ЦП
8
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
29
Момо Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Акрон
50
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Кирилл Данилин
ЦП
13
Давид Хубаев
ЦП
10
Максим Палиенко
АП
7
Руслан Апеков
ЛВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Владислав Левин
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Рустам Халназаров
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
3-1-2-3-1
1
Волков
20
Димоски
15
Данилкин
26
Анджелкович
6
Макаров
8
Песегов
27
Чудин
77
Савичев
22
Галкин
18
Килин
70
Эльдарушев
3-1-3-1-2
36
Левашов
5
Нижегородов
31
Большаков
2
Быковский
5
Померко
10
Мацукатов
4
Ндука
88
Макаров
8
Попов
29
Туре
20
Окоронкво
70
Эльдарушев
23
Данилин
23
Данилин
70
Эльдарушев
8
Песегов
13
Хубаев
13
Хубаев
8
Песегов
18
Килин
7
Апеков
7
Апеков
18
Килин
22
Галкин
11
Понсе
11
Понсе
22
Галкин
6
Макаров
19
Азаров
19
Азаров
6
Макаров
5
Померко
71
Денисов
71
Денисов
5
Померко
5
Нижегородов
13
Кайнов
13
Кайнов
5
Нижегородов
88
Макаров
6
Левин
6
Левин
88
Макаров
29
Туре
70
Гелоян
70
Гелоян
29
Туре
Остались в запасе
Акрон
Арсенал
50
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
10
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
80
Никита Кокарев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
73
Ансор Хабибов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Рустам Халназаров
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
50
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
10
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
73
Ансор Хабибов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Рустам Халназаров
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Акрон - Арсенал
2
2
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Кирилл Силантьев (Самара)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Кристалл
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Родина
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Волгарь
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09.03.2024
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Кубань
- : -
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08.03.2024
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- : -
09.03.2024
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Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
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