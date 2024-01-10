Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
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Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
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«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
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Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
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