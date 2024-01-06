Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
«Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
«Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
«Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
«Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
«Монца» взяла в аренду Мальдини