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Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
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«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
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Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе