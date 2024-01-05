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Дженоа
Аталанта
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
3 февраля, 16:09
0
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:08
0
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 09:55
0
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:46
0
«Салернитана» – «Дженоа»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 21 января
20 января, 12:39
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
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Последние матчи
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Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
0 : 0
03.02.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
2 : 1
28.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Салернитана
1 : 2
21.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
3 : 1
04.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта

Дженоа - Аталанта - 11 февраля 2024

Дженоа
11.02.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
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Аталанта
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
4
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
90
Джед Спенс
ПП
19
Матео Ретеги
ЦФ
11
Альберт Гюдмюндссон
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЦЗ
22
Маттео Руджери
ЛП
8
Марио Пашалич
ЦП
15
Мартен де Рон
ЦП
13
Давиде Дзаппакоста
ЦП
3
Эмиль Хольм
ПП
59
Алексей Миранчук
ЦФ
17
Шарль Де Кетеларе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
Аталанта
3-5-2
1
Мартинес
4
Дрэгушин
13
Бани
22
Васкес
20
Сабелли
47
Бадель
17
Малиновский
32
Френдруп
90
Спенс
11
Гюдмюндссон
19
Ретеги
3-5-2
29
Карнесекки
42
Скальвини
19
Джимсити
23
Колашинац
3
Хольм
8
Пашалич
15
де Рон
13
Дзаппакоста
22
Руджери
17
Де Кетеларе
59
Миранчук
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Аталанта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
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