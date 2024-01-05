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0
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0
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0
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2 февраля, 11:35
0
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
2 февраля, 09:27
0
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
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1
«Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января
27 января, 10:52
0
«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 10:18
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Гендиректор «Ариса» оценил перспективы Кокорина в Серии A
5 февраля, 08:39
0
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:35
0
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
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0
«Фиорентина» арендовала действующего чемпиона Европы
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0
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Последние матчи
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Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
4 : 2
02.02.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
0 : 1
28.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья

Болонья - Фиорентина - 14 февраля 2024

Болонья
14.02.2024, среда, 21:00
Италия. Серия А, 21 тур
- : -
Не начался
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Фиорентина
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Болонья
28
Лукаш Скорупски
ВР
15
Виктор Кристиансен
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
33
Риккардо Калафьори
ЦЗ
3
Стефан Пош
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
82
Каспер Урбански
ЦФ
80
Джованни Фаббиан
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас
ЦЗ
16
Лука Раньери
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
18
М'Бала Нзола
ЦП
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
7
Риккардо Соттиль
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
Фиорентина
4-3-3
28
Скорупски
15
Кристиансен
31
Беукема
33
Калафьори
3
Пош
20
Эбишер
8
Фройлер
19
Фергюсон
80
Фаббиан
82
Урбански
9
Зиркзее
4-5-1
1
Террачиано
22
Фараони
28
Лукас
16
Раньери
3
Бираги
18
Нзола
8
Лопес
7
Соттиль
32
Дункан
5
Бонавентура
9
Белтран
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Болонья - Фиорентина
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
- : -
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
- : -
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
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