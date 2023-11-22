«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
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«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
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«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января