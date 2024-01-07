Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января