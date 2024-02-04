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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Тулуза
Реймс - Тулуза: обзор матча 04 февраля 2024
Реймс
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 3
Завершен
Тулуза
49'
Т. Теума
90+1'
С. Акьем
11'
К. Мависса Элеби
31'
Ш. Бабика
45+2'
Т. Даллинга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Тулуза
90'
+5
Замена
Н. Скитта
️️️️
А. Доннум
ГОЛ! 2:3!
С. Акьем
Пас отдал
Р. Хадра
90'
+1
87'
Желтая карточка
Г. Суасо
Замена
Я. Фофана
️️️️
Ю. Абдельхамид
82'
Замена
А. Боянг
️️️️
М. Манетси
76'
74'
Замена
С. Гелаберт
️️️️
Я. Гбоу
74'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Ш. Бабика
73'
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
Замена
Т. Куду
️️️️
А. Ричардсон
63'
63'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Н. Шмидт
55'
Желтая карточка
Р. Николайсен
ГОЛ! 1:3!
Т. Теума
Пас отдал
Б. Стамбули
49'
Замена
С. Акьем
️️️️
Т. де Смет
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Даллинга
31'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Бабика
Желтая карточка
Т. де Смет
24'
Желтая карточка
Б. Стамбули
21'
18'
Желтая карточка
Н. Шмидт
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Мависса Элеби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
8
Яя Фофана
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
21
Ylies Aradj
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Натан Скитта
АП
10
Сесар Гелаберт
АП
11
Ноа Эджума
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Диуф
28
де Смет
5
Абдельхамид
12
Агбаду
2
Окуму
5
Манетси
21
Стамбули
10
Теума
7
Ричардсон
9
Дарами
30
Хадра
4-2-3-1
16
Ресте
3
Деслер
13
Мависса Элеби
2
Николайсен
17
Суасо
4
Сьерро
31
Шмидт
15
Доннум
80
Бабика
34
Гбоу
27
Даллинга
28
де Смет
18
Акьем
18
Акьем
28
де Смет
7
Ричардсон
7
Куду
7
Куду
7
Ричардсон
5
Абдельхамид
8
Фофана
8
Фофана
5
Абдельхамид
5
Манетси
9
Боянг
9
Боянг
5
Манетси
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
31
Шмидт
23
Кассерес
23
Кассерес
31
Шмидт
15
Доннум
15
Скитта
15
Скитта
15
Доннум
34
Гбоу
10
Гелаберт
10
Гелаберт
34
Гбоу
80
Бабика
9
Магри
9
Магри
80
Бабика
Остались в запасе
Реймс
Тулуза
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Алекс Домингес
ВР
21
Ylies Aradj
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
21
Ylies Aradj
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Реймс - Тулуза
2
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
16
Количество передач
489
311
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.37
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Огюст Делоне
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