Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Реймс
Ницца - Реймс: обзор матча 10 декабря 2023
Ницца
10.12.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
55'
Г. Лаборд
82'
Ж. Бога
78'
Ю. Абдельхамид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Реймс
Замена
Р. Перро
️️️️
Ж. Бога
90'
88'
Замена
А. Салама
️️️️
Т. де Смет
86'
Желтая карточка
А. Матусива
Желтая карточка
М. Бар
86'
84'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
84'
Замена
Х. Будауи
️️️️
П. Росарио
84'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
М. Сансон
84'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бога
Пас отдал
М. Сансон
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
Д. Ито
Замена
Э. Гессан
️️️️
Г. Лаборд
76'
75'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Дарами
68'
Замена
К. Накамура
️️️️
А. Ричардсон
68'
Замена
Р. Хадра
️️️️
Т. Фоке
61'
Желтая карточка
Т. Фоке
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Эванн Гессан
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
72
Амаду Коне
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
55
Ндайшими
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
3
Лотомба
8
Сансон
13
Бога
9
Моффи
9
Лаборд
3-3-2-2
23
Диуф
2
Окуму
5
Абдельхамид
12
Агбаду
44
Буси
5
Матусива
28
де Смет
7
Ричардсон
10
Теума
10
Ито
9
Дарами
13
Бога
15
Перро
15
Перро
13
Бога
13
Росарио
6
Будауи
6
Будауи
13
Росарио
8
Сансон
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
8
Сансон
9
Лаборд
10
Гессан
10
Гессан
9
Лаборд
25
Фоке
25
Фоке
9
Дарами
14
Диаките
14
Диаките
9
Дарами
7
Ричардсон
11
Накамура
11
Накамура
7
Ричардсон
Фоке
30
Хадра
30
Хадра
Фоке
28
де Смет
19
Салама
19
Салама
28
де Смет
Остались в запасе
Ницца
Реймс
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
72
Амаду Коне
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
72
Амаду Коне
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ницца - Реймс
2
3
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
6
3
Офсайды
4
0
Количество передач
251
188
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.19
0.71
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Реймс
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
10:42
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
10:42
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+