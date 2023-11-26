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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Реймс
Ренн - Реймс: обзор матча 26 ноября 2023
Ренн
26.11.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 1
Завершен
Реймс
4'
А. Гуири
46'
Б. Бурижо
66'
А. Теате
45+1'
У. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Реймс
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Калимуэндо
90'
89'
Желтая карточка
Т. Теума
87'
Замена
А. Боянг
️️️️
М. Дарами
85'
Желтая карточка
Э. Агбаду
Замена
И. Салах
️️️️
А. Трюффер
83'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
А. Гуири
83'
Желтая карточка
А. Калимуэндо
77'
76'
Замена
Р. Хадра
️️️️
Т. Фоке
76'
Замена
А. Салама
️️️️
У. Диаките
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
72'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Терье
72'
Желтая карточка
Н. Матич
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Теате
Пас отдал
Б. Бурижо
66'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
М. Терье
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
У. Диаките
Пас отдал
Д. Ито
33'
Замена
А. Ричардсон
️️️️
М. Манетси
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
14
Умар Диаките
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
3
Трюффер
24
Белосян
3
Теате
3
Ву
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
11
Терье
15
Калимуэндо
9
Гуири
4-2-2-2
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
5
Матусива
14
Диаките
10
Теума
10
Ито
9
Дарами
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
9
Гуири
7
Сантамария
7
Сантамария
9
Гуири
11
Терье
10
Бляс
10
Бляс
11
Терье
3
Трюффер
7
Салах
7
Салах
3
Трюффер
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
5
Манетси
7
Ричардсон
7
Ричардсон
5
Манетси
25
Фоке
30
Хадра
30
Хадра
25
Фоке
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
9
Дарами
9
Боянг
9
Боянг
9
Дарами
Остались в запасе
Ренн
Реймс
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ренн - Реймс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Роазон Парк
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