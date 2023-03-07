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1
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3
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1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
Матч «Динамо» Мх с боснийцами не доигран из-за драки
3 февраля, 18:36
2
Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России
7 марта 2023, 16:37
3
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2
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9
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
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Борац - Аустрия - 03 августа 2023

Борац
03.08.2023, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Матч завершен
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Аустрия
49' J. Cortés
52' А. Грубер
65' М. Польстер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Борац - Аустрия
Матч завершен
Желтая карточка
Nikola Pejović
90' +5
90' +5
Желтая карточка
Муарем Хускович
90' +5
Желтая карточка
Мануэль Польстер
86'
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Андреас Грубер
Замена
Jovo Lukić ️️️️➡️️ Fedor Predragović
79'
Желтая карточка
S. Vranjes
78'
76'
Замена
Маттиас Браунедер ️️️️➡️️ Александар Юкич
76'
Замена
Тин Плавотич ️️️️➡️️ Лукас Гальвао
76'
Замена
Хаким Генуш ️️️️➡️️ Манфред Фишер
65'
ГОЛ! 1:2
Мануэль Польстер
62'
Желтая карточка
Марвин Поцман
Замена
Enver Kulasin ️️️️➡️️ Nemanja Mihajlović
58'
Замена
S. Vranjes ️️️️➡️️ Милан Макарич
58'
Замена
Vasilije Terzić ️️️️➡️️ J. Blagaic
58'
52'
ГОЛ! 1:1
Андреас Грубер
51'
Желтая карточка
Джеймс Холланд
ГОЛ! 1:0
José Cortés
49'
Желтая карточка
José Cortés
33'
30'
Замена
Марвин Поцман ️️️️➡️️ Райнхольд Ранфтль
9'
Желтая карточка
Манфред Фишер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
31
Savo Susic
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
10
Руслан Барски
ЦП
11
José Cortés
ЦП
77
Nemanja Mihajlović
ЦП
14
Fedor Predragović
ЦП
16
S. Herrera
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
6
Maks Juraj Čelić
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
11
Мануэль Польстер
ЛВ
17
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Борац
4
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
8
Stefan Fićović
ЦП
19
Jovo Lukić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
27
Enver Kulasin
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
29
Vasilije Terzić
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
27
Ромео Вучич
ЦФ
60
Ayi Silva Kangani
ЦФ
9
Муарем Хускович
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
2-4-4
21
Цеткович
31
20
Квржич
10
Барски
77
14
11
16
9
Макарич
6
24
2-1-2-3-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
40
Мейсль
8
Холланд
3
Гальвао
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
11
Польстер
17
Грубер
77
Юкич
14
19
19
14
9
Макарич
23
23
9
Макарич
77
27
27
77
24
29
29
24
30
Фишер
21
Генуш
21
Генуш
30
Фишер
3
Гальвао
24
Плавотич
24
Плавотич
3
Гальвао
77
Юкич
27
Браунедер
27
Браунедер
77
Юкич
17
Грубер
9
Хускович
9
Хускович
17
Грубер
26
Ранфтль
19
Поцман
19
Поцман
26
Ранфтль
Остались в запасе
Борац
Аустрия
4
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
8
Stefan Fićović
ЦП
13
J. Pisek
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
27
Ромео Вучич
ЦФ
60
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
4
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
8
Stefan Fićović
ЦП
13
J. Pisek
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
27
Ромео Вучич
ЦФ
60
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Борац - Аустрия
3
5
Желтые карточки
3
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- : -
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Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
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