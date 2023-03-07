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Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
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23 марта 2019, 22:47
2
Матч «Динамо» Мх с боснийцами не доигран из-за драки
3 февраля, 18:36
2
Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России
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3
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Вележ
0 : 0
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Австрия. Бундеслига, 20 тур
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3 : 0
25.02.2024
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Блау-Вайс
1 : 2
03.03.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
2 : 1
17.02.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
3 : 1
10.02.2024
Хартберг
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 21 тур
Борац
3 : 0
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 20 тур
Вележ
0 : 0
24.02.2024
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Борац
2 : 1
18.02.2024
Тузла Сити

Аустрия - Борац - 27 июля 2023

Аустрия
27.07.2023, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Борац
90+4' Х. Табакович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Аустрия - Борац
Матч завершен
ГОЛ! 1:0
Харис Табакович
90' +4
Желтая карточка
Муарем Хускович
87'
86'
Замена
Александар Субич ️️️️➡️️ José Cortés
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Доминик Фиц
85'
77'
Замена
Enver Kulasin ️️️️➡️️ Nemanja Mihajlović
Замена
Маттиас Браунедер ️️️️➡️️ Александар Юкич
76'
Замена
Мануэль Польстер ️️️️➡️️ Марвин Поцман
76'
68'
Желтая карточка
Fedor Predragović
64'
Замена
Милан Макарич ️️️️➡️️ Jovo Lukić
64'
Замена
Vasilije Terzić ️️️️➡️️ J. Blagaic
57'
Желтая карточка
Nemanja Mihajlović
Желтая карточка
Райнхольд Ранфтль
56'
Замена
Андреас Грубер ️️️️➡️️ Манфред Фишер
49'
Желтая карточка
Джеймс Холланд
37'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
25
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Борац
21
Никола Цеткович
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
14
Fedor Predragović
ЦП
10
Руслан Барски
ЦП
77
Nemanja Mihajlović
ЦП
11
José Cortés
ЦП
19
Jovo Lukić
ЦФ
16
S. Herrera
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
6
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
11
Мануэль Польстер
ЛВ
9
Муарем Хускович
ЦФ
60
Ayi Silva Kangani
ЦФ
27
Ромео Вучич
ЦФ
17
Андреас Грубер
ЦФ
Борац
4
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
8
Stefan Fićović
ЦП
29
Vasilije Terzić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
27
Enver Kulasin
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Фрюхтль
40
Мейсль
66
Мартинс
8
Холланд
3
Гальвао
26
Ранфтль
30
Фишер
36
Фиц
77
Юкич
25
Табакович
19
Поцман
1-4-4
21
Цеткович
20
Квржич
10
Барски
77
11
14
6
24
16
19
77
Юкич
27
Браунедер
27
Браунедер
77
Юкич
19
Поцман
11
Польстер
11
Польстер
19
Поцман
36
Фиц
9
Хускович
9
Хускович
36
Фиц
30
Фишер
17
Грубер
17
Грубер
30
Фишер
11
18
Субич
18
Субич
11
24
29
29
24
77
27
27
77
19
9
Макарич
9
Макарич
19
Остались в запасе
Аустрия
Борац
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
60
Ayi Silva Kangani
ЦФ
27
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
4
Nikola Pejović
ЦЗ
8
Stefan Fićović
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Lukas Wedl
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
60
Ayi Silva Kangani
ЦФ
27
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
4
Nikola Pejović
ЦЗ
8
Stefan Fićović
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Борац
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
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- : -
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Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
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Штурм
- : -
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Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
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Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Россия
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