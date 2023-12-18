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Антверпен
Юнион СЖ
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Юниона»
15 декабря 2023, 09:08
2
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Юниона»
15 декабря 2023, 09:08
2
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
«Юнион СЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
14 декабря 2023, 10:54
0
Полузащитник «Ливерпуля» сыграл против своего брата в Лиге Европы: как это было
6 октября 2023, 17:17
0
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Последние матчи
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Антверпен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Юнион СЖ
2 : 1
21.01.2024
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
2 : 2
28.01.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
0 : 1
31.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
0 : 1
31.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
0 : 1
03.02.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
3 : 2
31.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
2 : 2
28.01.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Юнион СЖ
2 : 1
21.01.2024
Сент-Труйден

Антверпен - Юнион СЖ - 17 марта 2024

Антверпен
17.03.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
- : -
Не начался
Юнион СЖ
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Статистика матча Антверпен - Юнион СЖ
Всего ударов по воротам
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Бельгия. Про-Лига
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Будущие
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
- : -
11.02.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Гент
- : -
11.02.2024
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
- : -
16.02.2024
Стандард
Россия
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