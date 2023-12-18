«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Юниона»
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Юниона»
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
«Юнион СЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
Полузащитник «Ливерпуля» сыграл против своего брата в Лиге Европы: как это было