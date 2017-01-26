«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
Бельгийский форвард отказал «Спартаку»
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
«Лион» заплатил 17 миллионов за бельгийского форварда
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Бельгийский форвард отказал «Спартаку»
«Лион» заплатил 17 миллионов за бельгийского форварда
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
В соцсетях Лиги конференций эмблему ЦСКА поставили вместо логотипа украинского клуба
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023