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Антверпен
Мехелен
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
30 июля 2020, 09:53
1
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
19 июля 2019, 07:25
4
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
6 июня 2018, 18:29
3
Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен»
13 января 2018, 10:24
4
Бечирай разорвет контракт с «Динамо» ради перехода в бельгийский «Мехелен»
11 января 2018, 15:02
8
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Антверпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Гент
1 : 2
19.01.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
0 : 1
31.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
0 : 1
31.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Мехелен
2 : 2
01.02.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Гент
1 : 2
19.01.2024
Мехелен

Антверпен - Мехелен - 17 февраля 2024

Антверпен
17.02.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
- : -
Не начался
Мехелен
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Антверпен - Мехелен
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Бельгия. Про-Лига
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Будущие
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
0 : 0
09.02.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
0 : 0
09.02.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Россия
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