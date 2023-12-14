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Моленбек
Антверпен
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
7 сентября 2023, 08:29
1
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
27 июля 2023, 11:44
2
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
26 января, 21:00
0
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
22 января, 13:45
4
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
14 декабря 2023, 13:03
1
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
14 декабря 2023, 00:56
0
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 11:05
0
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Моленбек
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Моленбек
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
3 : 2
31.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Моленбек
2 : 2
03.02.2024
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
3 : 2
31.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Моленбек
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
04.02.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
0 : 1
31.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
4 : 1
21.01.2024
Шарлеруа

Моленбек - Антверпен - 11 февраля 2024

Моленбек
11.02.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
- : -
Не начался
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Антверпен
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Статистика матча Моленбек - Антверпен
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Бельгия. Про-Лига
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Будущие
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
0 : 0
09.02.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
0 : 0
09.02.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
- : -
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Юнион СЖ
- : -
10.02.2024
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
- : -
10.02.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Моленбек
- : -
11.02.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
- : -
11.02.2024
Генк
Россия
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