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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Сент-Труйден
Серкль Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 04 февраля 2024
Серкль Брюгге
04.02.2024, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Труйден
10'
К. Данке
42'
А. Минда
54'
К. Данке
67'
К. Олаигбе
90+7'
J. Barnes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Сент-Труйден
90'
+7
ГОЛ! 4:1!
J. Barnes
Пас отдал
R. Ogawa
Желтая карточка
Т. Сомерс
90'
+3
Желтая карточка
Л. Лопеш
78'
75'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
70'
Замена
R. Ogawa
️️️️
Э. Жуниор Бока
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
К. Олаигбе
69'
68'
Желтая карточка
К. Захиролеслам
ГОЛ! 4:0!
К. Олаигбе
Пас отдал
Ф. Лемарешаль
67'
58'
Замена
J. Barnes
️️️️
Р. Ямамото
58'
Замена
А. Койта
️️️️
М. Делорж
ГОЛ! 3:0!
К. Данке
Пас отдал
А. Минда
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Минда
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
А. Минда
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
6
Матте Сметс
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
10
Ретаро Ито
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
8
Erick
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
2-1-4-2-2
20
Назинью
2
Даланд
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
80
Лемарешаль
27
Минда
22
Лопеш
11
Олаигбе
24
Сомерс
17
9
Данке
3-2-2-1-2
12
Коппенс
20
Ван Хелден
31
Годо
17
Бока
27
Анану
6
Сметс
16
Фудзита
17
Делорж
14
Стекерс
18
Захиролеслам
10
Ито
11
Олаигбе
9
Аугусто
9
Аугусто
11
Олаигбе
20
Ямамото
20
Ямамото
17
Делорж
11
Койта
11
Койта
17
Делорж
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
Ямамото
23
23
Ямамото
17
Бока
7
7
17
Бока
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
8
Erick
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
8
Erick
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Серкль Брюгге - Сент-Труйден
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
17
8
Офсайды
2
2
Количество передач
289
559
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.08
0.97
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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