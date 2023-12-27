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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Сент-Труйден
Стандард - Сент-Труйден: обзор матча 27 декабря 2023
Стандард
27.12.2023, среда, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
90+8'
В. Канга (П)
86'
Ж. Чима Фудзита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Сент-Труйден
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Канга
90'
+8
90'
+7
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Ж. Чима Фудзита
90'
+6
Желтая карточка
В. Янссенс
90'
+2
Замена
В. Янссенс
️️️️
Я. Стекерс
88'
Желтая карточка
А. Койта
88'
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
88'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
А. Койта
86'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Чима Фудзита
Пас отдал
Я. Стекерс
Желтая карточка
Д. Чанак
80'
Замена
И. Хаутекит
️️️️
К. Лайфис
79'
Замена
К. Соуа
️️️️
Р. Эмон
54'
47'
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
Замена
И. Прайс
️️️️
М. Фосси
46'
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Дженепо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Стандард
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
61
Джихан Чанак
АП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Бодар
13
Ванхесден
4
13
Фосси
14
Хэйден
34
Лайфис
21
О'Нил
6
Кавабе
12
Дженепо
9
Канга
9
Эмон
4-1-2-2-1
1
Сузуки
14
Хасиока
31
Годо
20
Ван Хелден
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
16
Фудзита
14
Стекерс
11
Койта
14
Кайя
34
Лайфис
25
Хаутекит
25
Хаутекит
34
Лайфис
13
Фосси
21
Прайс
21
Прайс
13
Фосси
9
Эмон
14
Соуа
14
Соуа
9
Эмон
12
Дженепо
61
Чанак
61
Чанак
12
Дженепо
14
Стекерс
22
Янссенс
22
Янссенс
14
Стекерс
11
Койта
20
Ямамото
20
Ямамото
11
Койта
16
Фудзита
14
Дюмонт
14
Дюмонт
16
Фудзита
14
Кайя
23
23
14
Кайя
Остались в запасе
Стандард
Сент-Труйден
20
Жиль Деваэль
ПЗ
80
Hakim Sahabo
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
12
Йо Коппенс
ВР
27
Фредерик Анану
ПАЗ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
20
Жиль Деваэль
ПЗ
80
Hakim Sahabo
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
27
Фредерик Анану
ПАЗ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Стандард - Сент-Труйден
1
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
2
Количество передач
467
509
Сейвы
7
1
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.12
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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