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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Шарлеруа
Сент-Труйден - Шарлеруа: обзор матча 23 декабря 2023
Сент-Труйден
23.12.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
84'
Я. Стекерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Шарлеруа
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
90'
+3
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Я. Стекерс
87'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
А. Койта
87'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ито
87'
86'
Замена
А. Бернье
️️️️
Й. Багер
ГОЛ! 1:0!
Я. Стекерс
Пас отдал
Э. Жуниор Бока
84'
69'
Замена
Н. Бенбуали
️️️️
О. Даббаг
69'
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Илаймахаритра
69'
Замена
К. Нкуба
️️️️
Ж. Рогель
62'
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
(К)
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
14
Фатих Кайя
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сузуки
17
Бока
20
Ван Хелден
22
Янссенс
14
Хасиока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
14
Стекерс
10
Ито
14
Кайя
4-1-2-2-1
12
Коффи
5
Багер
25
Марк
25
Андреу
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
8
Зорган
8
Гуягон
38
Хейманс
98
Даббаг
14
Стекерс
16
Фудзита
16
Фудзита
14
Стекерс
11
Койта
14
Дюмонт
14
Дюмонт
11
Койта
10
Ито
20
Ямамото
20
Ямамото
10
Ито
14
Кайя
23
23
14
Кайя
5
Багер
17
Бернье
17
Бернье
5
Багер
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
23
Илаймахаритра
88
Мориока
88
Мориока
23
Илаймахаритра
21
Рогель
27
Нкуба
27
Нкуба
21
Рогель
98
Даббаг
12
Бенбуали
12
Бенбуали
98
Даббаг
Остались в запасе
Сент-Труйден
Шарлеруа
12
Йо Коппенс
ВР
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Martin Delavalée
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Сент-Труйден - Шарлеруа
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
4
17
Офсайды
0
3
Количество передач
678
363
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.23
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Штайен
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