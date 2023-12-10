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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Стандард
Андерлехт - Стандард: обзор матча 10 декабря 2023
Андерлехт
10.12.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Стандард
21'
А. Дрейер
77'
А. Дрейер (П)
45+2'
Х. Кавабе
55'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Стандард
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Ритс
85'
82'
Замена
К. Соуа
️️️️
И. Прайс
82'
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Канга
82'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
Х. Кавабе
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Дрейер
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Дрейер
77'
Желтая карточка
З. Дебаст
76'
Желтая карточка
А. Дрейер
74'
72'
Желтая карточка
Э. О'Нил
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
63'
Замена
Т. Леони
️️️️
М. Стройкенс
63'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
63'
55'
ГОЛ! 1:2!
В. Канга
Пас отдал
С. Альсате
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Кавабе
Пас отдал
М. Фосси
43'
Замена
М. Бокади
️️️️
З. Ванхесден
36'
Желтая карточка
Х. Кавабе
ГОЛ! 1:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Я. Версхарен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Стандард
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
14
Камаль Соуа
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
27
Делэни
16
Версхарен
23
Ритс
10
Дрейер
9
Дольберг
29
Стройкенс
1-5-1-3
16
Бодар
13
Ванхесден
34
Лайфис
21
О'Нил
7
Альсате
6
Кавабе
21
Прайс
12
Дженепо
13
Фосси
3
Нгой
9
Канга
23
Ритс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
23
Ритс
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
29
Стройкенс
6
Леони
6
Леони
29
Стройкенс
10
Дрейер
14
Раман
14
Раман
10
Дрейер
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
13
Ванхесден
20
Бокади
20
Бокади
13
Ванхесден
6
Кавабе
21
Баликвиша
21
Баликвиша
6
Кавабе
21
Прайс
14
Соуа
14
Соуа
21
Прайс
9
Канга
39
Огайо
39
Огайо
9
Канга
Остались в запасе
Андерлехт
Стандард
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
61
Джихан Чанак
АП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
Остались в запасе
20
Жиль Деваэль
ПЗ
61
Джихан Чанак
АП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Андерлехт - Стандард
2
2
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
3
7
Офсайды
0
1
Количество передач
241
183
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.58
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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