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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Антверпен
Сент-Труйден - Антверпен: обзор матча 24 ноября 2023
Сент-Труйден
24.11.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Антверпен
42'
Я. Стекерс
81'
Ч. Эджуке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Антверпен
90'
+6
Желтая карточка
В. Янссен
Замена
В. Янссенс
️️️️
Э. Жуниор Бока
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Д. Керк
Замена
J. Barnes
️️️️
Я. Стекерс
88'
81'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Эджуке
Пас отдал
М. Баликвиша
81'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ито
76'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
76'
64'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
С. Кулибали
64'
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Юсуф
Желтая карточка
А. Койта
63'
Желтая карточка
Б. Годо
46'
46'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
А. Муджа
46'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Р. Де Лат
ГОЛ! 1:0!
Я. Стекерс
Пас отдал
А. Койта
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Сузуки
17
Бока
20
Ван Хелден
31
Годо
14
Хасиока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
18
Захиролеслам
14
Стекерс
10
Ито
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
3
Кулибали
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
48
Вермерен
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
17
Бока
22
Янссенс
22
Янссенс
17
Бока
10
Ито
20
Ямамото
20
Ямамото
10
Ито
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
14
Стекерс
23
23
14
Стекерс
2
Де Лат
5
Вейндал
5
Вейндал
2
Де Лат
3
Кулибали
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
3
Кулибали
7
Муджа
21
Эджуке
21
Эджуке
7
Муджа
80
Юсуф
9
Керк
9
Керк
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
99
Иленихена
99
Иленихена
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Сент-Труйден
Антверпен
12
Йо Коппенс
ВР
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сент-Труйден - Антверпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Штайен
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