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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Юнион СЖ
Вестерло - Юнион СЖ: обзор матча 29 октября 2023
Вестерло
29.10.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Юнион СЖ
11'
Э. Дачи
33'
Л. Лапуссен
56'
Д. Эккерт
88'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Юнион СЖ
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Амура
Пас отдал
E. Kabangu
86'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Д. Эккерт
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Дачи
76'
72'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
72'
Замена
Л. Амани
️️️️
М. Расмуссен
Замена
М. Фриган
️️️️
Л. Стассен
67'
62'
Замена
М. Амура
️️️️
Н. Садики
59'
Желтая карточка
К. Берджесс
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Эккерт
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лапуссен
ГОЛ! 1:0!
Э. Дачи
Пас отдал
Г. Йоу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-2-2-3
26
Болат
25
Ромменс
2
23
Байрам
5
Бос
14
Рейнолдс
8
Сидорчук
24
Мадсен
19
Стассен
22
Дачи
7
Йоу
3-3-2-1-1
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
27
Садики
26
Сайкс
34
Ванхутте
16
Берджесс
20
Расмуссен
21
Пуэртас
94
Лапуссен
10
Эккерт
22
Дачи
89
Шадли
89
Шадли
22
Дачи
19
Стассен
20
Фриган
20
Фриган
19
Стассен
20
Расмуссен
10
Амани
10
Амани
20
Расмуссен
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
10
Эккерт
7
7
10
Эккерт
27
Садики
9
Амура
9
Амура
27
Садики
Остались в запасе
Вестерло
Юнион СЖ
20
Ник Гиллекенс
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вестерло - Юнион СЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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